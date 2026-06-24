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ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಇಂದು ಚೀನಿವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ?

ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ₹1,32,540 ಗಳಷ್ಟಿದೆ.

Gold and silver prices drop sharply here are the rates
ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಇಂದು ಚೀನಿವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 24, 2026 at 2:52 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬುಧವಾರ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತ, ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿನ ಹೊಯ್ದಾಟ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಖರೀದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಬುಧವಾರ ₹1,47,290 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹2,425 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ₹1,49,715 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯವಾಡ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ದರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?: ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ₹1,32,540ಗಳಷ್ಟಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ: ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ವಿಜಯವಾಡ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹2,34,650 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಬುಧವಾರ ಅದು ₹2,29,794 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹4,856 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ತುಸು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.

ಇನ್ನು ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌(MCX)ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಲಾಟ್‌ಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,853 ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇ. 1.26 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 1,44,676 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು 0.64 ಶೇ. ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಒಂದು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 4,090.94 ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​ ಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಗರ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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