ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ; ಬಂಗಾರದ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದರನ್ವಯ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 45 ರೂ.ನಿಂದ 75 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 16, 2026 at 5:24 PM IST
Gold Rate Today : ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಒಪ್ಪಂದವು 775 ಲಾಟ್ಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 803 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಅಥವಾ 0.53 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 1,51,612 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 0.70 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 4,322.14 ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,51,250 ಆಗಿತ್ತು. ಬುಧವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಶುದ್ದ ಚಿನ್ನ 5,315 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,56,565 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ವಿಜಯವಾಡ, ನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಪ್ರೊದ್ದಟೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,40,400ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,327ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,31,920 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು, ಬುಧವಾರದ ವೇಳೆಗೆ 6,070 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 2,37,990ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 64.56ರಷ್ಟಿದೆ.
ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್(BIS) ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದರನ್ವಯ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 45 ರೂ.ನಿಂದ 75 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 35 ರೂ.ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 14, 2026 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, 2026 ರ ಮೂಲಕ ಈ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
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