ಮತ್ತೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ: ಇಂದಿನ ದರಗಳು ಹೀಗಿವೆ
ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
Published : November 25, 2026 at 1:43 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಂದು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಂದು 627 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,21,702 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು 1,039 ಲಾಟ್ಗಳ ವಹಿವಾಟಿನೊಂದಿಗೆ, 627 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.51ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,21,702 ರೂ ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ.0.31ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 3,545.92 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಬೇಡಿಕೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ವಿವರ: ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 1,184 ರೂ ಕುಸಿದು 1,44,254 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು 1,184 ರೂ ಅಥವಾ ಶೇ.0.81ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 1,44,254 ರೂ ತಲುಪಿದವು.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 40.70 ಡಾಲರ್ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇ.0.40ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
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