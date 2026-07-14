ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷ: ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ 86 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Published : July 14, 2026 at 5:29 PM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್(ಯುಎಸ್ಎ): ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ 86 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿದ್ದು, ಇದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರಗಳು ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿದಿದ್ದವು.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಿತ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ತಲೆದೋರಿದೆ.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕೊಂಚ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ದಾಳಿಗಳು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇರಾನ್ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿಗಳು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ವು ವರ್ಷದ ಯುದ್ದ ವಿರಾಮ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಾಯು ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಸೌದಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೌತಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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