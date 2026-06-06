ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ: 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. 7.7 ಜಿಡಿಪಿ ದರ ದಾಖಲು
ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಪ್ರಗತಿಯು ಶೇಕಡಾ 7.8 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶೇಕಡಾ 7.7 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶೇಕಡಾ 7.6 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : June 6, 2026 at 5:11 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ, ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕದೇಟು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬುಡಮೇಲಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ.
2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮುಂದೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಈ ವೇಗವು ಕೊಂಚ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Real GDP has been estimated to grow by 7.7% in FY 2025-26 (PE)— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) June 5, 2026
Real GVA has grown by 7.9% in FY 2025-26. (PE)
Real GDP and Real GVA have been estimated to grow by 7.8% and 7.9%, respectively, in Q4 of FY 2025-26. (PE)
Notably, Manufacturing, Trade, Repair, Hotels, Transport,…
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಕಚೇರಿ (ಎನ್ಎಸ್ಒ) ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ (ಜಿಡಿಪಿ) ಪ್ರಗತಿಯು ಶೇಕಡಾ 7.8 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶೇಕಡಾ 7.7 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶೇಕಡಾ 7.6 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ, ಉತ್ತಮ ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನೆರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಈ ಅಂಶಗಳು ಇಂಬು ನೀಡಿವೆ ಎಂಬುದೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.
India’s growth momentum remains strong!— Narendra Modi (@narendramodi) June 5, 2026
GDP growth rate of 7.7% in FY 2025-26 and 7.8% in Q4 of FY 2025-26 reflect the inherent strength of our economy, the success of reforms and the hard work of 140 crore Indians.
We shall leave no stone unturned to further ‘Ease of Living,’…
ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿವು: ಭಾರತದ ಈಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
CRISIL ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿ ಜೋಶಿ ಅವರು, "ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಪ್ರಗತಿಯು ಕಳೆದ 10 ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿಂದಾಗಿ 2027ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ದರ ಶೇ. 6.6 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ರುಮ್ಕಿ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ಕೇವಲ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಲವಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದೆ. ಸೇವೆಗಳು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ (GVA) ಶೇಕಡಾ 7.9 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಬಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಿರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಾದ ರಾಧಿಕಾ ರಾವ್, "ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಜನರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿ: "ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ, 2027ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ 95 ಡಾಲರ್ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶೇ. 6.5 ರಷ್ಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ.
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