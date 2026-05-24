'ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ': ಹಸಿರು ಇಂಧನದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದ BPCL ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಬಗೆಹರಿಯದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಬಹುದು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ನ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 24, 2026 at 11:59 AM IST|
Updated : May 24, 2026 at 12:11 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್(ಬಿಪಿಸಿಎಲ್)ನ ಮಾಜಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ದುಬೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಶೇ.20ರಿಂದ 50ರಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬೆಲೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಸುವುದು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪನಿಗಳು ನಷ್ಟ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಧಿಗಳಿಂದ ಕೊರತೆ ನೀಗುವುದಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿರುವ ದಾರಿಗಳೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 87-91 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿದೂಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಕುಚಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಸಿಎನ್ಜಿ) ಬೆಲೆಗಳೂ ಕೆ.ಜಿಗೆ 1 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಏರದಿರುವುದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಆಮದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದುಬೆ.
ಮೇ 15ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5 ರೂ.ಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮೇ 15ರಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ ತಲಾ 3 ರೂ. ಮತ್ತು ಮೇ 19ರಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ 90 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ದುಬೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಾಶವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಕಳವಳಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತವನ್ನು ಆಘಾತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ದುಬೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮೂಲಗಳ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ದುಬೆ, ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸಿರು ಇಂಧನದ ಮಹತ್ವ: ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಇಂಧನದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲಿದೆ. 200 GWಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇಗವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಸಿರುವ ಇಂಧನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಂಥ ಕ್ರಮ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ನಿಲುವೆಂದು ದುಬೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಶೇ.20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಗಳಾದ ಸೌರ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ದುಬೆ ಮಾತು.
