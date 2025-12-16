ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೆಲಸ, ಮೂರು ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ವಾರ ಜಾರಿಯಾಗುವುದೇ?
ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಳೆಯ 29 ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ನೌಕರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚರ್ಚೆ ಬಹಳ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಇದು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಂತೆ, ವಾರದ ಒಟ್ಟು 48 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದ ದಿನವೂ 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ದಿನಗಳು ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಓವರ್ಟೈಮ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯಾರನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿರಂತರವಾಗಿ 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೂ ಅಲ್ಲ. ನೌಕರರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಊಟದ ವಿರಾಮ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನೂ ಸಹ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಹಳೆಯ 29 ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ 2019, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಹಿತೆ 2020, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ 2020 ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಹಿತೆ 2020.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸುವುದು, ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶ. ಹೊಸ ಸಂಹಿತೆಯು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಿಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಿರ ಅವಧಿಯ ನೌಕರರು ಈಗ ಶಾಶ್ವತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಂತೆಯೇ ರಜೆ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮವನ್ನೂ ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ವಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಲಯಗಳು ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇತರವು ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸರಳವಾಗಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ.
