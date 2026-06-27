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ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಲ್​ ನಿನೊ: ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳು: ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ - ಜೋಳದ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ!

ಎಲ್ ನಿನೊ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು - ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಜೋಳದ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುವುದೇನು?

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Etv Bharಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಲ್​ ನಿನೊ: ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳುat (EENADU)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 27, 2026 at 10:18 AM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್: ಬಲವಾದ ಎಲ್ ನಿನೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಇದೀಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬೆದರಿಕೆಯು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ ನಿನೊ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ವಿವರಿಸಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 1ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಲ್ ನಿನೊದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಜೋಳದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಎಲ್ ನಿನೊದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬರಗಾಲವು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪ್ರಮುಖ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತುದಾರರು. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾ, ಕೆನಡಾ, EU, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು US ಗೋಧಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್​, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಚೀನಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಉಕ್ರೇನ್, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಾರ್ನ್ ನಿಂತರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಜಪಾನ್, EU, ಚೀನಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದೊಂದೇ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ: ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಎಲ್ ನಿನೊ ಅಳತೆಯಲ್ಲ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಆದ್ಯತೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಮೀಸಲು ಕೊರತೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಎಲ್ ನಿನೊ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ ನಿನೊ 1982-83, 1982, 1998 ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. 1982 ಮತ್ತು 1998 ರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು.

ಆದರೆ, 2015-16 ರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದೆಯೇ 2008 ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವು ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಈ ವರ್ಷ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ಭಾರತ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ ಋತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಧಾನ್ಯದ ದಾಸ್ತಾನುಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಏಕೆಂದರೆ 2026 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2027 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹಣದುಬ್ಬರದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ.

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TAGGED:

EL NINO WILL HAVE IMPACT ON INDIA
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಲ್​ ನಿನೊ
ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ
FOOD PRICES MAY RISE

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