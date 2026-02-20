ETV Bharat / business

ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳು: ಭವಿಷ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮುಖ್ಯ

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.

Financial security with four principles
ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳು (EENADU)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 20, 2026 at 3:44 PM IST

3 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿಯದೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ತಜ್ಞರು ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,

1 ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ: ಜೀವನವು ಯಾವಾಗ ವಿಪತ್ತು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗುವ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಾವು ತಜ್ಞರ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಣ ನಿಮಗೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ದುರಸ್ತಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಂತಹ ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

2 ಯೋಚಿಸಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ - ಸಾಲದ ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ- ಅನುಮೋದಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಇಂತಹ ಸಾಲಗಳ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಂತುಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್‌ಗೂ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಸಾಲದ ಪಾಲು ಶೇ 20 ರಿಂದ 35ರಷ್ಟನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

3 ಬೇಕಿದೆ ಸೂಕ್ತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ: ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಮೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ವಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮೆಯು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ 10 ರಿಂದ 15 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು.

4 ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ: ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗದಂತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪೂರ್ವ ಆದಾಯದ ಕನಿಷ್ಠ 75 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನೀವು ಈಗಲೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಲಹೆಯ ಅಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

