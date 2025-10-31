ETV Bharat / business

ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಇವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಪಾಡು: ಅವೇನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ - ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಇವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 31, 2025 at 11:42 AM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ನಾಮಿನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಗಡುವುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಖಾತೆ - ನಾಲ್ಕು ನಾಮಿನಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಸರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರು ನಾಲ್ವರನ್ನು ನಾಮಿನಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದು ಖಾತೆದಾರರ ಮರಣದ ನಂತರ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ!; SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕಗಳು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಚೆಕ್, ಮೊಬಿಕ್ವಿಕ್‌ನಂತಹ ಥರ್ಡ್​ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಒಎಸ್ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 1000 ರೂ. ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುಪಿಎಸ್ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ; ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀಡಲಾದ ಗಡುವು ನವೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಗಡುವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು!; ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 30 ರ ನಡುವೆ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಜನರು ತಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ; ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ದೇಶೀಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ; ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಿಸಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಲಭ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ಯಾನ್ - ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

