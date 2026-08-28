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ರಕ್ಷಾಬಂಧನ: ಸಹೋದರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿರಲಿ!

ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಹೋದರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2026 at 7:05 PM IST

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ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಳು. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಹೋದರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿಗೆ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತ: ಹತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒದಗಿಸುವ 'ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.8.2ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ದೊರೆಯುವ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಹೋದರಿಯ ವಯಸ್ಸು 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ' ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. 15 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಖಾತೆಯು, ಠೇವಣಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿದಾಗ, ಈ ನಿಧಿಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ 'ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ' ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.8.2 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸುವರ್ಣ ಪಥ: ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ 'ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್' ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಚಿನ್ನದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಕಳ್ಳತನದ ಭಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅಪಾರ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಂಶ ನೆನಪಿರಲಿ: ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಮೊದಲು ಆಕೆಯ ವಯಸ್ಸು, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕುರಿತು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾದ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಂತಹದ್ದಾಗಿರಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಲಿದೆ.

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