ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮಸೂದೆ; ಸೈಬರ್, ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಈ ಬಿಲ್
ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮಸೂದೆ 2026ರನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 4, 2026 at 5:41 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆಯಂತಹ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಲದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸೋಮವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮಸೂದೆ 2026ರನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತವಿರುವ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದ ಕಾನೂನಾದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1891 ಬದಲಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾನೂನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಗದದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭೌತಿಕ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್, ಡಿಜಿಟಲ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್-ಆಧಾರಿತ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕ-ಸಾಲದಾತರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಹಿವಾಟಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳು ಅಥವಾ ಖಾತೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೆ ಕಾಗದದ ದಾಖಲೆಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಶುಲ್ಕದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ:
ವಿವಾದಿತ ಯುಪಿಐ/ಕಾರ್ಡ್/ನೆಟ್-ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆ: ವಹಿವಾಟಿನ ದಾಖಲೆಗಳು, ಖಾತೆ ನಮೂದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಬೇಕು. ವಿವಾದಿತ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಾದವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಲ, ಜಾಮೀನುದಾರಿಕೆ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ವಿವಾದ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಕ್ಲೌಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳು: ಈ ಮಸೂದೆಯು ಕ್ಲೌಡ್ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ; ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಸಲಹೆಗಳಿವು!
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ 'ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ' ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದ ಆರ್ಬಿಐ: ಎಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ - ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ? ಯಾವಾಗಿಂದ ಜಾರಿ?