ಜೆರೋಮ್ ಪಾವೆಲ್​ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಶಾಕ್: ಫೆಡ್‌ನ $2.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಟ್ಟಡ ನವೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆ!

ಫೆಡ್‌ನ ಎರಡು ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು $2.5 ಬಿಲಿಯನ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಪೊವೆಲ್ ಅವರು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಪಾವೆಲ್​ಗೆ ಸಮನ್ಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

Federal Reserve Chair Powell
ಪಾವಲ್​ ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಶಾಕ್ (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 12, 2026 at 9:50 AM IST

2 Min Read
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​, ಅಮೆರಿಕ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಚೇರ್ಮನ್​ ಜೆರೋಮ್ ಪಾವೆಲ್ ನಡುವಣ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ (DOJ) ಪಾವೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿ ಸಬ್‌ಪೋನಾ (ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುವಂತೆ ಕರೆ) ಸಮನ್ಸ್​ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಂಡಿಕ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ (ಆರೋಪಪತ್ರ) ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಿದೆ.

ಇದು ಜೂನ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಸೆನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪಾವೆಲ್ ನೀಡಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಎರಡು ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ $2.5 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹20,800 ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಲ್, ವಿಶೇಷ ಎಲಿವೇಟರ್, ರೂಫ್‌ಟಾಪ್ ಟೆರೇಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಪಾವೆಲ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದರು.

ಸಮನ್ಸ್​ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 11, 2026 ರಂದು ಪಾವೆಲ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಡ ನವೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇದು ನಾವು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪಾವೆಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಆರೋಪದ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಇದು ತನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಫೆಡರಲ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ತನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಪಾವೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.

ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ದುರುಪಯೋಗದ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ; ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಪ್ಯಾಮ್ ಬಾಂಡಿ ಅವರು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು DOJ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಪಾವೆಲ್ ಅವರ ಅವಧಿ ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮರ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

