ಯುಎಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಭಾರತ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು, ಸೆಕ್ಷನ್ 301 ಒತ್ತಡ ತಂತ್ರ: ತಜ್ಞರು
ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಶೇಕಡಾ 17 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 26, 2026 at 1:45 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ 'ಸೆಕ್ಷನ್ 301' ಸುಂಕಗಳು ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 'ಪ್ರತಿಸುಂಕ' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವಂತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ತನ್ನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಅಮೆರಿಕವು ಶೇಕಡಾ 40 ವರೆಗಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರದಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಚೇರಿ (ಯುಎಸ್ಟಿಆರ್) 14 ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುಂಕ ದರಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 301 ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒಪ್ಪಂದದ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
No Excess Capacity In Any Sector: India Counters US After 25% Tariff Threat https://t.co/UZS0vvvbV9— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 26, 2026
ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 17ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಇತರೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಶೋಧನಾ ಉಪಕ್ರಮ (GTRI) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಅಮೆರಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬದಲಾಗದೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ವ್ಯಾಪಾರ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಶೇಕಡಾ 17ರ ಸುಂಕವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭವಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ದೇಶಗಳ ಸುಂಕದ ದರಕ್ಕೂ, ಭಾರತದ ದರಕ್ಕೂ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 1 ರಿಂದ 3ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಲಿದೆ.
ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 100 ವರೆಗಿನ ಸುಂಕದ ಬೆದರಿಕೆ ಇರುವಾಗ, ಭಾರತವು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಟಿಆರ್ಎ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಸುಂಕಗಳ ಮರುಜನ್ಮ: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಕ್ಷನ್ 301 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳು, ರಚನಾತ್ಮಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಹರಿಸುವ ಬದಲು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ, ದುಬಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರರಿಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 11, 2026 ರಂದು 16 ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುಎಸ್ಟಿಆರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಈ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 14 ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಈ ರೀತಿಯ 'ದ್ವಿ-ದರ ರಚನೆ'ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಚೌಕಾಶಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 14 ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಮೂಲ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಸುಂಕ ದರ ಹೀಗಿದೆ
- ಭಾರತ: ಶೇಕಡಾ 25 ರವರೆಗೆ (ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮಗೊಂಡರೆ ಶೇಕಡಾ 17)
- ಚೀನಾ: ಶೇಕಡಾ 40 ರವರೆಗೆ (ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಶೇಕಡಾ 20)
- ವಿಯೆಟ್ನಾಂ: ಶೇಕಡಾ 35 ರವರೆಗೆ (ಒಪ್ಪಂದವಾದರೆ ಶೇಕಡಾ 20)
- ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ಶೇಕಡಾ 20 ರವರೆಗೆ (ಒಪ್ಪಂದವಾದರೆ ಶೇಡಕಾ 18)
- ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್: ಶೇಕಡಾ ಗರಿಷ್ಠ 25 ರವರೆಗೆ (ಒಪ್ಪಂದವಾದರೆ ಶೇಕಡಾ 18)
- ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್: ಶೇಕಡಾ 25 ರವರೆಗೆ (ಒಪ್ಪಂದವಾದರೆ ಶೇಕಡಾ 15)
- ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್: ಶೇಕಡಾ 20 ರವರೆಗೆ (ಒಪ್ಪಂದ ಕುದುರಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 15)
- ಸಿಂಗಾಪುರ: ಶೇಕಡಾ 20 ರವರೆಗೆ (ಒಪ್ಪಂದವಾದರೆ ಶೇಕಡಾ 10)
ಭಾರತ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು: ಭಾರತದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಿಟಿಆರ್ಐ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 301 ತನಿಖೆಯು 7 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಸೋಲಾರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು, ಉಕ್ಕು, ಜವಳಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸರಕುಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಿರುಚಿದ ಸುಂಕ ದರಗಳು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಡ್ಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಆಮಿಷವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶೇಕಡಾ 100 ವರೆಗಿನ ಗ್ರಹಾಂ ಸುಂಕಗಳ ಬೆದರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಇರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತವು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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