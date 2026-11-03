ಫೆಡ್ ನೀತಿ ಬಿಗಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಶೇ 3 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ: ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ
24ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಬಂಗಾರ 1 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹13,964 ಹಾಗೂ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,39,640 ಇದೆ. ಅದೇ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 1 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ₹12,800 ಹಾಗೂ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,28,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
By PTI
Published : November 3, 2026 at 2:32 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಳವಳಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ದೃಢವಾಗುವುದರಿಂದ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.
ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಡೆದ ಮಾರಾಟದ ನಂತರ ವಾರದ ಕುಸಿತವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಏಟ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 3,921 ಡಾಲರ್ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಇದು ಶೇ 3.03ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ MCX ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಂಗಳವಾರ 1,39,020 ರೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ 10-ವರ್ಷಗಳ ಖಜಾನೆ ಇಳುವರಿ ಶೇ 4.93ರ ಬಳಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಜಾಗತಿಕ ಅಪಾಯದ ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಚಿನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಏಟ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಡ್ ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯು ವಿಶಾಲವಾದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದಂತೆ ಚಿನ್ನವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಚಿನ್ನದ ಕುಸಿತವು ಹಣಕಾಸು-ನೀತಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ದಿವಾಳಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖಜಾನೆ ಇಳುವರಿಯು ಬುಲಿಯನ್ ಆವೇಗವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ: 24ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಬಂಗಾರ 1 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹13,964 ಹಾಗೂ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,39,640 ರೂ. ಇದೆ
ಅದೇ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 1 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾ ₹12,800 ಹಾಗೂ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,28,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ಏರುಗತಿಗೆ: ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳು ಬಲವಾದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 960 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 265ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಂದುವರಿಸಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಕ್ಕು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿ, ಕರೆನ್ಸಿ ಚಲನೆ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹರಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬಹುದು.
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