ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸದೇ ಸುಸ್ಥಿರ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ: ಆರ್ಬಿಐನ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಡಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್
ಬಜೆಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಜತೆ 'ಈನಾಡು' ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 28, 2026 at 3:17 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಾಜಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ದುವ್ವುರಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದೇ ಭಾರತವು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ (ಜಿಡಿಪಿ) ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈನಾಡು ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಈನಾಡು: 2025ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ?
ಡಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್(ಡಿಎಸ್): ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಳಕೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ದೇಶವು ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಮೇಲ್ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗವನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ.
ಜನರ ಆದಾಯದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕೆಳಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನೇನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲಿನ ಅವರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದ ಹೊರತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈನಾಡು: ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ?; ಅವು GDP ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆಯೇ?
ಡಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್: ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ನಮ್ಮ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಶೇ 50ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದು GDP ಮೇಲೆ ಶೇ 0.5 ರಿಂದ 0.8ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮದುದಾರರು ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ರಫ್ತುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಬಗೆಗಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳಿಂದ ಇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಚೀನಾ ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈನಾಡು: ಈ ವರ್ಷ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಸು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಡಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್: ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 92 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಆರ್ಬಿಐ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದವರೆಗೆ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿವೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಸಮಂಜಸತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅನುಮಾನಗಳು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಇದು ಭಾಗಶಃ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.
ಈನಾಡು: ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲಾ 10,000 ರೂ. ವಿತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಡಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್: ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಈ ಪ್ರೀ ಘೋಷಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಹಾರಕ್ಕೂ ಹರಡಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ; ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಮ್ಮಂತಹ ಬಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಾಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಡುವ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಡ್ಡಿಯು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಂದುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
