ಹೊಸ ರಣನೀತಿಕ EU-ಭಾರತ ಅಜೆಂಡಾಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟ ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಕೌನ್ಸಿಲ್​

ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

European Council Approves 'New Strategic EU-India Agenda', Efforts To Conclude FTA
ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್​ - ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ EU ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನುಮೋದನೆ (X@EUCouncil)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 20, 2025 at 10:55 PM IST

ಲಂಡನ್: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗವು ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ EU-ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಕುರಿತಾದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸೋಮವಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯಲಿದೆ.

27 ಸದಸ್ಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಗುಂಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮೂಲದ ಮಂಡಳಿಯು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ-EU ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು (FTA) ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ, ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ EU - ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುವತ್ತ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಸಮತೋಲಿತ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್​ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಹಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಇಯು ಕೌನ್ಸಿಲ್​ ಹೇಳಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಯುದ್ಧದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ EU ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ EU-ಭಾರತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಆಂತರಿಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್​​​​​ ನಿಯೋಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಇದು "EU-ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ" ಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದೆ.

