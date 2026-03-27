ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?; ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ: ಇಲ್ಲಿವೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು
Published : March 27, 2026 at 6:55 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಓಪನರ್ಸ್ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅತ್ತ ಪಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬೌಲರ್ ಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯ.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗಳಿಕೆಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞ ಹರೀಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಹಾಗೂ ದೃಢವಾದ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ -ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಳಿತ: ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರಂತರ ಏರಿಳಿತದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲಾರ್ಜ್, ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶೀಯ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಾರಣ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಅತಿಯಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಊಹಿಸದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಲವಾರು ಭರವಸೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು ಕಂಪನಿಗಳ ಗಾತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡದ ಹಾಗ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಈ ತಂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೊಡಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೀಡರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ : ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಬದಲು, ಆಯಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಜವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ದಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಗಾತ್ರ ಮಾತ್ರವೇ ಏಕೈಕ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರಬಾರದು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತವಾದಾಗ ಕಂಪನಿಯ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಇಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ, ದುರ್ಬಲವಾದವುಗಳು ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲು ಸುರಕ್ಷತೆ; ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು - ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಶೇ 60 ರಿಂದ ಶೇ 75 ವರೆಗೆ - ಸ್ಥಿರ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಂತೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬುಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಊಹಾತ್ಮಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವಿಧಾನವು ಅಂತಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಉಳಿದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು - ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ - ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಡಿ; ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು. ಅದು ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಅದರ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ಒಬ್ಬರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಅಂಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡದೇ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (SIP) ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದುವೇ ತಾಳ್ಮೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿ ಮಸುಕಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ದಿಗಂತವು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಕ್ರಗಳು ವಿಕಸನಗೊಂಡಂತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ಅಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಕಠಿಣ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ - ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಾವು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:
