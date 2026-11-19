ಪಿಎಫ್ದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್: ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ, ಹೀಗಿದೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್
ಇಪಿಎಫ್ಒ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
Published : November 19, 2026 at 5:23 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು, ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
55 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಿತಿ ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಶೇ 25ರಿಂದ ಶೇ 10ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳೀಕರಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣದ ಅಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹದು. ಇಪಿಎಫ್ ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ 12ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ 36 ತಿಂಗಳು ಇರಲಿದೆ.
ಪಾವತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಅಥವಾ ಅವಲಂಬಿತರು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಹೇಳಿಕೆಯ ಅನುಸಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಡ್ಡಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹೊಸ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನ ಮಿತಿ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಹೊಸ ನೌಕರರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ 15,000 ರಿಂದ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೌಕರರು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ಬಾರದ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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