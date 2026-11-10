ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಿದೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ: ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಮಾನದಂಡವೇನು?
ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ನ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 10, 2026 at 4:01 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಕಂಪನಿಗಳ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಗಳು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗಾಗ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಹವಾದ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯಾಗಿರುವ 1,000 ರೂ. ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಲೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಗುರುತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹಣವನ್ನು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರ ಅಗತ್ಯವಾದ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅರ್ಹ ಖಾತೆದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 1,00,000 ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಠೇವಣಿಯಾಗಿದೆ.
1,000 ರೂ. ವರೆಗಿನ ಬಾಕಿ ಹೊಂದಿರುವ, ಆಧಾರ್ನಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಗದಿತ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅರ್ಹ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಖಾತೆಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸೇರಿದಂತೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸದಸ್ಯರು 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ (ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಡವಾದರೂ), ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸದಸ್ಯರು ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಆ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಯಮಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಇತ್ಯರ್ಥ ಸೌಲಭ್ಯವು 1,000 ರೂ. ವರೆಗಿನ ಬಾಕಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಹ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಖಾತೆಗಳ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 2014-15ರಲ್ಲಿ 3.49 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು, 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಂತೆ ಸುಮಾರು 7.98 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.49 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸೇವೆ: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸದಸ್ಯರು ಇಪಿಎಫ್ಒ ನ ಪರಿಶೀಲಿತ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸುಲಭ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ, ಕೊನೆಯ ಐದು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
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