PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: 7 ಲಕ್ಷ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ: ಇನ್ಮುಂದೆ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕ್ಲೈಮ್​ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್!

7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ - 1,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾಕಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಹಣ
Published : February 24, 2026 at 9:53 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ - EPFO ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖಾತೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 3.52 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸುಮಾರು 7.11 ಲಕ್ಷ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 1,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾಕಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಣವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳು ಎಂದರೆ ಯಾವುವು?: ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಸತತ 36 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು 'ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳು' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ 31.86 ಲಕ್ಷ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 10,903 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, 3.52 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಎಂದರೆ, 7.11 ಲಕ್ಷ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 1000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಈ ಹಣವನ್ನು ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಎಂಬ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯೋಜನೆ: ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಎಂಬ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತರಹದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 20 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಸಮಯವು 3 ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಎಫ್ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹರಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಿತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಣವನ್ನು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ - UPI ಬಳಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು?: ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ಬಳಸಿ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸುಮಾರು 100 ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
