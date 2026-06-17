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3 ತಿಂಗಳು ತಡವಾದ EPF ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ಜೂನ್ 30ರೊಳಗೆ ಜಮೆ?: ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ EXCLUSIVE ಮಾಹಿತಿ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಪಿಎಫ್​​ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಜಮೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ 3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ.

EPFO INTEREST RATE
ಇಪಿಎಫ್​ಒ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 17, 2026 at 3:38 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವ ಬಡ್ಡಿಯ ಹಣ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಈ ವರ್ಷ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆಯಾಗುವುದು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ತುಸು ತಡವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯ ಹಣ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 30 ರೊಳಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿಯ ಹಣ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ಮೊತ್ತವು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಬಡ್ಡಿಯ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಲಿದೆ.

ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಧಾರ: ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಡಾ. ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 8.25 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿಬಿಟಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಈ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರವೇ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಏರುಪೇರುಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಶಿಸ್ತು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಟಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಶೇಕಡಾ 8ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗೆ?: ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಮಾರ್ಚ್ 31 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಇಡೀ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಖಾತೆದಾರರ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಡ್ಡಿಯ ಹಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ದಿನ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಟಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವೀರೇಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಜಮೆ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ಇಪಿಎಫ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರೂ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಠೇವಣಿ, ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಒಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ತಡವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ನೌಕರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗಿನ ಪೂರ್ಣ ಬಡ್ಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೀರೇಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸತತ 36 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಖಾತೆಯನ್ನು 'ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ಇಪಿಎಫ್​ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ
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