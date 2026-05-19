2027ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ನಿಫ್ಟಿ 29 ಸಾವಿರ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ವರದಿ
ಮಾರ್ಚ್ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿಫ್ಟಿ 29,000 ಮಟ್ಟ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಮ್ಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
By ANI
Published : May 19, 2026 at 3:45 PM IST
ಮುಂಬೈ: ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಏರುತ್ತಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಮ್ಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿಫ್ಟಿ 29,000 ಮಟ್ಟ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಮ್ಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. 2026-27ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಗಳಿಕೆ 1,230 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಫ್ಟಿ FY27ರ ಮುಂದಿನ ಗಳಿಕೆಗೆ 19.2 ಪಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳೇನು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ 11 ವಾರಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ 105-110 ಡಾಲರ್ ಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣಕಾಸು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಆದರೂ ಇದೆ ಆಶಾವಾದ: ಎಮ್ಕೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸೇನ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಜಾಗತಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂಶಗಳು ಬಲವಾಗಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು: Q4FY26 ಗಳಿಕೆ ಪರದಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಕವರೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 46ರಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ತೋರಿಸಿವೆ. ತೀವ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಮ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ 100 ಡಾಲರ್ ಸರಾಸರಿಯಾದರೆ ಚಲನೆ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ (CAD) ಶೇ 2.4ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು. GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ 6.3ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಾಣಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ 5.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು, ಇನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ 5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ, GST ಕಡಿಮೆ, ಆರ್ಬಿಐ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿತದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಇವು ದ್ರವ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂಕೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
