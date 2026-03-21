SBI ಸೂಪರ್ ಯೋಜನೆ: ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆದಾಯ
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.
Published : March 21, 2026 at 11:27 AM IST
ಎಲ್ಲರೂ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ ಕೂಡಿಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇರೆಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು SBI ವರ್ಷಾಶನ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಹಾಗಾದರೆ, ಏನಿದು ಯೋಜನೆ? ಯಾರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
ವರ್ಷಾಶನ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?: ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಯು ಮೂಲ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಚಿತ ಬಡ್ಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಂತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
- ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು 36, 60, 84, ಅಥವಾ 120 ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಈ ಯೋಜನೆಗೂ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮಾಸಿಕ ವರ್ಷಾಶನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಠೇವಣಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 1,000 ಮಾಸಿಕ ವರ್ಷಾಶನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- ಈ ಯೋಜನೆ ಭಾರತದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ SBI ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ನೀವು ಯಾವುದೇ SBI ಶಾಖೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ಸಹ ನೇಮಿಸಬಹುದು.
- ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಂದೇ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನ ವರ್ಷಾಶನವನ್ನು ನೀಡಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವರ್ಷಾಶನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ ಸರಿಸುಮಾರು 75% ವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.
ಯಾರು ಅರ್ಹರು?:
- ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಅರ್ಹರು.
- ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- NRE ಮತ್ತು NRO ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ.
- ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು:
- ರೂ. 15 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಆದರೆ, ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
- ಠೇವಣಿದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ನಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು?: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ SBI ವರ್ಷಾಶನ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು 9,800 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ವರ್ಷಾಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅದೇ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 30,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮೊತ್ತವು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೈತಿಕ ಕಳವಳ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳ ಕುಸಿತ: ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ