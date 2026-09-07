ಜನರು, ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳಿಗಿಂತ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ: ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ವರದಿ
ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳಿಗಿಂತ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
By ANI
Published : September 7, 2026 at 7:54 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವು ವಿವಿಧ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಹಜ. ಹೀಗೆ, ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆಯಂತೆ.
ಹೌದು. ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 2026 ರಿಂದ 2028ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 28 ರಷ್ಟು ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ವರದಿ ಮನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ನಗದೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗೃಹ ಸಾಲದ ನಂತರದಲ್ಲಿದ್ದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ವಿಭಾಗ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ ಸಾಲದ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಜನರ ಬಳಿ ಇದೆ 28 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಚಿನ್ನ!: ವರದಿಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಳಿ ಅಂದಾಜು 28 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಚಿನ್ನವಿದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 380 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 390 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
"ಭಾರತದ ಸಾಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಚಿನ್ನದ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಸಂಘಟಿತ ಸಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದೇ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವೇ ಹೆಚ್ಚು!: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು ನೀಡುವ ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15.7 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಬಾಕಿ ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಲಿಯೋ ಮೌಲ್ಯವು 18.6 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು (16.5 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ) ಆಟೋ ಲೋನ್ 9.3 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು 44.4 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲದ ವಿಭಾಗವು ಶೇಕಡಾ 78 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಸತಿ ಸಾಲ (ಶೇ.18), ವಾಹನ ಸಾಲ (ಶೇ.13), ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ (ಶೇ.13) ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ (ಶೇ.10) ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ ಬಹುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
28 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8 ಮಾತ್ರ ನಗದೀಕರಣ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದರೂ, ಸಂಘಟಿತ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಗದೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಉದ್ಯಮದ ಸರಾಸರಿ ಎಲ್ಟಿವಿ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದಾಗ) ಇದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಗೆ ಇರುವ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಟ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2014 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಸಾಲದಾತರ ಪಾಲು ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 26 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಣಕಾಸುವ ವರ್ಷ 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ಶೇಕಡಾ 37 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ.
"ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಲೇವಾದೇವಿದಾರರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಸಾಲದ ವಿಭಾಗವು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿತ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿಯಮಗಳ ಸರಳೀಕರಣ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆವೈಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪಾಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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