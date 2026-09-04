ಪಕ್ಕಾ ಯೋಚಿಸಿ - ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ 5 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬಹುದು!; ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ, ಜೀವನವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಅವೇನು ಎಂದು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ
Published : September 4, 2026 at 6:59 PM IST
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಟೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಂಕೀರ್ಣ ತಂತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆಯ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.
ಷೇರುಗಳು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಅಪಾಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ: 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳದ ಸುಮಾರು ಶೇ 70 –80ರಷ್ಟನ್ನು ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂ.ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (SIP) ಸಾಕು. ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಆದಾಯವಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಬ್ಬರು 30 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೂ. 11.62 ಲಕ್ಷದ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
30ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ: ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಆದಾಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಸತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಬದಲು ಸಮತೋಲಿತ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಶೇ 60 ಮತ್ತು ಶೇ 70 ರ ನಡುವೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಮಾಸಿಕ SIP ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ರೂ. 11,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಆಗ 11.62 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಧಿಯು ಶೇ 12ರ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೊಸ ಉಳಿತಾಯಗಳಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ನಿಧಿಯು 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 63 ಲಕ್ಷ 90 ಸಾವಿರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
40ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ರಕ್ಷಣೆ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಶೇ 50 – 60ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳಂತಹ ಕಡಿಮೆ -ಅಪಾಯದ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯದ ದರವು ಶೇ 10 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, SIP ಮೊತ್ತವನ್ನು 16,000ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. 63.90 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಧಿಯು ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಪೂರಕವಾಗುವುದರಿಂದ, ಒಟ್ಟು ನಿಧಿಯು 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ವೇಳೆಗೆ 2.06 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು: ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲು ಕೇವಲ 8 - 10 ವರ್ಷಗಳು ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆಗ ಶೇ 50ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳಿದ ಅರ್ಧವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಶೇ 9 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದರೂ, ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಗ 30,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು 60 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸುಮಾರು 5.64 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ, ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ: ಈ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಕೇವಲ 74.40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಾತ್ರವೇ. ಆದರೂ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸುಮಾರು 4.89 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಮಯವು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ: ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 25 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 16,300 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು 60 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರು 35 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 43,700 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 2.7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಇದು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
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