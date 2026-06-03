ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಕೆ: ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು!
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹100 ರಿಂದ ₹150 ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 3, 2026 at 10:07 AM IST
ಅಮರಾವತಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಾಡಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಈಗ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಚೀನಾದಿಂದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಆಮದು: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹30 ರಿಂದ ₹40 ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ 100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಸುಮಾರು 70 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಕಾಂಡ, 23 ರಿಂದ 25 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ಅದರಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹100 ರಿಂದ ₹150 ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಯಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹80 ರಿಂದ ₹120 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹3 ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧೂಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕವು ಈಗ ಗಮನಾರ್ಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಘಟಕಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿವೆ.
ಗುಂಟೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಾಪಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹60 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ವರ್ಧಿತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿ: ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೋಮಾಂಚಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂಲ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೇ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಖಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೀಜದ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
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