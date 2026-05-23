ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಆಭರಣ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಕ್ರಿಸಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್
ದರ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂದರೆ 16 ರಿಂದ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇವೆ.
By ANI
Published : May 23, 2026 at 10:57 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟಿತ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯವು ದಶಕದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಲಯದ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಶೇ 13-15ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಕುಸಿತವು 620 ರಿಂದ 640 ಟನ್ಗಳಾಗಗಿರಬಹುದು. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2021 ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಮದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ 6ರಿಂದ ಶೇ 15ಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 720 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಭಾರತ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 72 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪರಿಮಾಣ ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ವಲಯವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20-25ರಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ55 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 160,000 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 35- 40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಣಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅದು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಿಮಾಂಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದರ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂದರೆ 16ರಿಂದ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಆಭರಣಗಳ ಮಾರಾಟ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ದಾಸ್ತಾನು ಹಿಡುವಳಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 150 ದಿನಗಳಿಂದ ದಾಸ್ತಾನು ದಿನಗಳು 160 - 180 ದಿನಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ದಾಸ್ತಾನು ಲಾಭಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕಾದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
