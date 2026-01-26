ಭಾರತ - ಯುರೋಪ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಉದ್ಯಮಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ: ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದೇಕೆ?
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಭಾರತ - ಇಯು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : January 26, 2026 at 3:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ (EU) ನಡುವಣ ಮುಕ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ (FTA) ಸುತ್ತಲೂ ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನವರಿ 27ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ - EU ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ದಾವೋಸ್ನ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಎರಡೂ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಟೋನಿಯೋ ಕೋಸ್ಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ EU ನಾಯಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಇವರೆಲ್ಲ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರಿತು ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 24, 2026ರಂದು X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ನಾವು EU - ಭಾರತ ಮುಕ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಾಖ್ಯತೆ, ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತತೆಯ ಆಯ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಡದು ಹೋಗಿರುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬರೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣತಂತ್ರ ದಿನದ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವರು, ಗಣತಂತ್ರ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಗೌರವ. ಯಶಸ್ವಿ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ, ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
EUನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು: ಜಾಗತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯವು ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಮರುರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ-EU ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಕಾರ್ಮಿಕ-ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೂಲಧನ ಸರಕುಗಳು, ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪೂರಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ - EU ಮುಕ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ದೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆದರಿಕೆ ಆಗದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (GTRI) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, FY2025ರಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಕು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ 136 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸುಂಕ ಕಡಿತಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಯುರೋಪ್ಗೆ ರಫ್ತುಗಳು ಮೂರನೇ ದೇಶಗಳ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. EUಯಿಂದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ವಿಮಾನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, MSMEಗಳು ಮತ್ತು ರಿಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನೇರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರಿಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
GTRI ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಉನ್ನತ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. FY2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು EUನಿಂದ ಸುಮಾರು 60.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ವಿಮಾನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಭಾರತ ಇವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಒರಟು ಹೀರಾಕಲ್ಲುಗಳು, ಲೋಹಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು, ಆಟೋ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, MSMEಗಳು ಮತ್ತು ರಿಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳು. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಿಂದ ಇಯುಗೆ ಆಗುವ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು? ; ರಫ್ತು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು EUಗೆ 75.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕ-ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಉಕ್ಕು, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋ ಘಟಕಗಳು ಇದರ ಮೂಲವಾಗಿವೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹರಿವುಗಳು ಪೂರಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ರಫ್ತುಗಳು ಯುರೋಪ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: GTRI ಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ-EU ನಡುವಣ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಖ್ಯತೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ನಿಖರ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಕೇಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಯುರೋಪ್ಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಗ್ರಾಹಕ-ಸಿದ್ಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಸುಂಕ ರದ್ದತಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದ ಟಿವಿಎಸ್ ಇವಿ ಐಕ್ಯೂಬ್: ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 3 ರೂಗೆ 30 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್!
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026-27: ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು