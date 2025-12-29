ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶಿಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ₹18 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಅಂದಾಜು
2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಮಾನಯಾನ ಉದ್ಯಮವು ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಐಸಿಆರ್ಎ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
Published : December 29, 2025 at 6:21 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶಿಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಉದ್ಯಮವು 17 ರಿಂದ 18 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೂರ ಉಳಿಯಲಿದ್ದು, ಇದು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಐಸಿಆರ್ಎ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವು 9,500-10,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಇದೀಗ, ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ಭೀತಿ: ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೋಯಿಂಗ್ 787-8 ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, 2026ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶಿಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯು 0-3 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್-ನವೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ನಂತರ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದತಿ ಬಳಿಕವೂ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ದುಬಾರಿ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೂ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 3-8 ರಿಂದ ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಮಾರು 4,500 ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೂ ಕುಸಿತ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕುಸಿಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಮೊದಲು ಶೇ. 13-15 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿದು ಶೇ. 7-9 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಆರ್ಎ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಚಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದೇಶಿಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರದಿಂದ 1.54 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 8.4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. 2024 ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 1.40 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿತ್ತು.
2025 ರ ಏಪ್ರಿಲ್-ನವೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಿಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯು ಸುಮಾರು 10.96 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಶೇ. 2.2 ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯು 29.9 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 8.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಐಸಿಆರ್ಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
