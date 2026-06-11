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ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲೇ 32 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ: ಡಾಲರ್​ ಬೆಲೆ 95.57 ರೂ

ದುರ್ಬಲ ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಎಫ್​ಐಐ ಹೊರ ಹರಿವು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

Rupee Slumps 32 Paise To 95.57 Against US Dollar In Early Trade
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 11, 2026 at 1:50 PM IST

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ಮುಂಬೈ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​​​ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮರು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲೇ ಡಾಲರ್​ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 32 ಪೈಸೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ದುರ್ಬಲ ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಎಫ್​ಐಐಗಳ ಹೊರ ಹರಿವು, ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಂತರ್​ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 95.55ದಿಂದ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿ 95.57ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು.

ಬುಧವಾರ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 16 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 95.25ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅತಿಯಾದ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿದ್ದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಡಾಲರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದೆ.

ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹಣದುಬ್ಬರವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 4.2 ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗದೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್‌ನ ಸರಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಅಮೀರ್ ಮಕ್ಡಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಡಾಲರ್​ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 99.95ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರೆಂಟ್​ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ 1.65ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬ್ಯಾರೆಲ್​ಗೆ 94.64 ಡಾಲರ್​ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್​ 358.54 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, 73,634.64 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ 117 ಅಂಕಗೊಂದಿಗೆ 23,098.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.

ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದು ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಭೌತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಮರು ಆರಂಭ: ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ

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RUPEE SLUMPS 32 PAISE
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