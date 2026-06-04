ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಲ್ಪ ಕುಸಿತ
ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲವು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇ 0.93 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 96.90 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
Published : June 4, 2026 at 12:08 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಷೇರುಗಳ ಹೊರಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶಿಯ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಇಂಧನದ ಆಮದು ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ತಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಂದು 95.70ರಿಂದ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 95.69 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಿಂತ 7 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು ಎಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲವು ಭವಿಷ್ಯದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇ 0.93 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 96.90 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆಚ್ಚಳದಂತೆ, ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು ಆಮದು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಲರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಆರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಎಂಡಿ ಅಮಿತ್ ಪಬಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ವರ್ಷ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 26.4 ಶತಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆಯ ಹೊರಹರಿವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು 48.39 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿದವು. ಆದರೆ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹಣವು 28.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಪ್ರತಿ ಡಾಲರ್ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಆರ್ಬಿಐ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವುದು ಮತ್ತು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಶಿಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 229.69 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 74,139.32 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ನಿಫ್ಟಿ 66.30 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 23,339 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತು ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ
ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ 880.52 ಟನ್ ಬಂಗಾರ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ: ಆರ್ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ