ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಗೊತ್ತಾ; ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೆಬಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿವೆ. ಇವು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 'ಪರಿಹಾರ ಆಧಾರಿತ' ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ.
Published : January 9, 2026 at 3:32 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ರವಿ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಇದರಲ್ಲಿ ರವಿ ಎಂಬುವರು ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸುರೇಶ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಏಕೆ ಎನ್ನುವುದು ರವಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುರೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಮಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರವಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸುರೇಶ್ ತನ್ನ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಫಂಡ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿದೆ.
ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಕೆಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಏನೆಂದು ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದೇ? ಶಿಕ್ಷಣ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10-12 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಳಿತಾಯ ವಿಧಾನಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ನಂತಹದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೆಬಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿವೆ. ಇವು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 'ಪರಿಹಾರ ಆಧಾರಿತ' ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿವೆ.
1. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು: ಅವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ (ಬಾಂಡ್ಗಳು) ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಷ್ಟದ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
2. ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು: ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯವಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಿಬಂಧನೆ ಎಂದರೆ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಗುವಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರೆಗೆ (ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅದು) ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಮಕ್ಕಳ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ
- ಹೂಡಿಕೆಯು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು
- ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ
- ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
- KYC ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಮಗುವಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಪೋಷಕರ ಖಾತೆಯಿಂದ SIP ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಗಡುವಿನ ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಗುವಿನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ SEBI ಇವುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದೆ. ಅಜ್ಜ- ಅಜ್ಜಿಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು/ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 5000 ಹಾಕಿದರೆ.. ಅದು ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗುತ್ತದೆ.
50 ಲಕ್ಷ ರೂ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 5,000 ದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಸಹ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಗು/ಮೊಮ್ಮಗನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದು 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಕೆಂದಾಗ ಈ ಯೋಜನೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 12-15 ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಪಾಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಫ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಿತಿಯ ನಂತರ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭಗಳು ಮಾತ್ರ 12.5% ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
ಇವುಗಳಿಗೂ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿವೆ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಕೆಲವು ನಿಧಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು: ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಂಬಿದರೆ. ಮಕ್ಕಳ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಮ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಣವು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಧಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 16-17 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಧಾನ (STP) ಮೂಲಕ ಈಕ್ವಿಟಿಯಿಂದ ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಸೂಚನೆ: ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ಮೀನಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಇದೆ ಮೌಲ್ಯ: ಮೀನಿನ ಚರ್ಮದಿಂದ 'ಲೆದರ್' ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ
ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ; ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ