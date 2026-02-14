ನಿಮಗೆ ಗೃಹಸಾಲ ಇದೆಯೇ?: ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ನೀವು ಆತುರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು.
Published : February 14, 2026 at 5:54 PM IST
ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವಿದ್ದರೂ, ಮೊದಲು ಸಾಲ ತೀರಿಸಿಬಿಡು ಎನ್ನುವುದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವ ಮಾತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಲಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜ. ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ತತ್ವ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಸಾಧಕ -ಬಾಧಕಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
'ಸಾಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಮೊದಲೇ ತೀರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧಕ - ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಶೇಕಡಾ 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಶೇ.12 ರಿಂದ 18 ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಇತರ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 - 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಾಲವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಸಾಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಆತುರಪಡುವ ಬದಲು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ನೀವು ಆತುರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯ: ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನೆ ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶ ಇಂತಹವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಹೂಡಿಕೆ: ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಅಪಾಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಬಡ್ಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದೆಡೆ, ಸಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೂ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಹೊರೆ: ಇಂದು ನೀವು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಎಂಐ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇಎಂಐ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ, 7-8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನೀವು ಈಗ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಎಂಐ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, EMI ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಹಳೇ ಮಾತಿಗೆ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ: ಸಾಲಗಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ನಾವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಥೆ. ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಇಎಂಐನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವು ಅಸಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಸಲು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ, ಬಡ್ಡಿಯ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಅಸಲಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಟಾಪ್ - ಅಪ್ ಸೌಲಭ್ಯ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವವರಿಗೆ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಡ್ಡಿದರವು ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಗೃಹ ಸಾಲ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್: ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ವಿದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹ ಸಾಲವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭ. ಗೃಹ ಸಾಲವು 'ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲ'. ಅದರ EMI ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಇತರ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು?: ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರುಪಾವತಿಸಬಾರದು ಎಂದಲ್ಲ. ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ ಇತರ ಸಾಲಗಳು ಇಲ್ಲ, ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮರುಪಾವತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಗೃಹ ಸಾಲವು ಹೊರೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಏಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
