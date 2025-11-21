ETV Bharat / business

Investment Policy: ಹೂಡಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ!

ಹೂಡಿಕೆ ಎಂಬುದು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದೊ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 21, 2025 at 11:38 AM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೂಡಿಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯದ ಮಾರ್ಗ. ಆದರೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಇಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಅತ್ಯತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ ನೀತಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಿದಾಗ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಮರಳಾಗುತ್ತೇವೆ. ಪೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ನಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನರಹಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅನಗತ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ, ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಮಿಸ್​ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್​ ಎನ್ನುವ ಇಂತಹ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಕೂಡಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಗತ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು.

ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು: ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಡೆಯುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯುನಿಟ್ - ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯುನಿಟ್ - ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಆದಾಯವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಪಾಲಿಸಿದಾರರನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯುಲಿಪ್‌ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಪಾಲಿಸಿದಾರರನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಿ, ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ, ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳು (ಇಎಲ್​ಎಸ್​ಎಸ್​) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಮೋಸದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್​ ಫಂಡ್​ಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಬಹು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಅನಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.

ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು?: ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಮರೆಮಾಚುವ ಮೂಲಕ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಇಂತಹವುಗಳು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್ - ಇನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಮ್ಮೆ ಮೋಸ ಹೋದರೆ, ಅವರು ನಿಜವಾದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?; ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಕರ್ಷಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಯಾರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ರಿಟರ್ನ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಷ್ಟು? ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಇದೆಯೇ? ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು.

ನೀವು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲವನ್ನು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಲಕ್ಕೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಸಹ, ನಷ್ಟದ ಹಲವು ಯೋಜನೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಕೊನೆಯ ದಿನ, ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇದು ಲಾಭದಾಯಕ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ವಂಚನೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು: ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಸದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಹೊರತು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ನಿಗದಿತ ಖರೀದಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರವೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

