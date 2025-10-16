ETV Bharat / business

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್‌: 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿ; ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಕಿಯಾ, ಹುಂಡೈ, ಹೋಂಡಾ, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. - ನಗದು, ವಿನಿಮಯ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿವೆ

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್‌
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್‌ (ETV Bharat ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 16, 2025 at 4:31 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಕಿಯಾ, ಹುಂಡೈ, ಹೋಂಡಾ, ರೆನಾಲ್ಟ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏಕೆ ತಡ.. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್:

ಆಲ್ಟೊ ಕೆ 10: 52,500 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ, ನಗದು, ವಿನಿಮಯ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್‌ಪೇಜ್)

ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ: 47,500 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

ವ್ಯಾಗನ್-ಆರ್: 57,500 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್‌ಪೇಜ್)

ಸೆಲೋರಿಯೊ: 52,500 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು)

ಸ್ವಿಫ್ಟ್: 48,750 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಎಂಟಿಎಲ್, ಎಂಟಿವಿ, ಮತ್ತು ಎಜಿಎಸ್ ವಿ/ಝಡ್ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ರೂಪಾಂತರಗಳು)

ಡಿಜೈರ್: 2,500 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮಾರಾಟ)

ಬ್ರೆಝಾ: 35,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಸಬ್ 4 ಮೀಟರ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ, ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್)

ಎರ್ಟಿಗಾ: 25,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳು)

ಇಕೋ: 42,500 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ರೂ.2,500, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ರೂ.30,500, ಕಾರ್ಗೋ ರೂ.40,500)

ಟೂರ್ ಎಸ್: 15,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್)

ಟೂರ್ ಎಚ್1: 65,500 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳು)

ಟೂರ್ ಎಚ್3: 50,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಸಿಎನ್‌ಜಿ ರೂಪಾಂತರಗಳು)

ಟೂರ್ ವಿ & ಎಂ: 35,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್, ಎಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಸಿಎನ್‌ಜಿ ರೂ.25,000 ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್)

ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ: 1,80,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂ.1,50,000, ಸಿಎನ್‌ಜಿ ರೂ.40,000)

ಬಲೆನೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಎಮ್‌ಟಿ: 1,05,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ರೀಗಲ್ ಕಿಟ್ ರೂ.55,000, ನಗದು ರೂ.20,000, ವಿನಿಮಯ ರೂ.30,000)

ಬಲೆನೊ ಇತರೆ ಎಎಮ್‌ಟಿ: 1,02,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು/ವಿನಿಮಯ)

ಬಲೆನೊ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ: 1,00,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ

ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ಆಲ್ಫಾ +: 1,40,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ನಗದು ರೂ.25,000 + ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ರೂ.1,15,000)

ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ಜೀಟಾ +: 1,15,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಮಾತ್ರ)

ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಟರ್ಬೊ: 88,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ನಗದು ರೂ. 30,000 + ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ರೂ. 15,000 + ಪರಿಕರಗಳು ರೂ. 43,000)

ಫ್ರಾಂಕ್‌ಗಳು 1.2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್: 22,000 ರೂ. - 39,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ರೂಪಾಂತರಗಳು ರೂ. 30,000 ವರೆಗೆ)

ಇಗ್ನಿಸ್ ಎಎಮ್‌ಟಿ: 75,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ನಗದು ರೂ. 45,000 + ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ರೂ. 30,000)

ಜಿಮ್ನಿ ಆಲ್ಫಾ: 70,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಫ್ಲಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ಜೀಟಾ ಟ್ರಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ)

ಸಿಯಾಜ್: 45,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಸೀಮಿತ ಸ್ಟಾಕ್, ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು)

XL6 ಪೆಟ್ರೋಲ್: 25,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ವಿನಿಮಯ/ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್)

XL6 CNG: 35,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ.10,000 ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ)

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು : ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಗದು, ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆಯ್ದ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

  • ಟಿಯಾಗೊ: 10,000 ರೂ. ನಗದು + ರೂ.15,000 ವಿನಿಮಯ (ಆಯ್ದ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮಾತ್ರ)
  • ಟೈಗೋರ್: 15,000 ರೂ. ನಗದು + ರೂ.15,000 ವಿನಿಮಯ
  • ಪಂಚ್: 5,000 ರೂ. ನಗದು + ರೂ.15,000 ವಿನಿಮಯ
  • ನೆಕ್ಸಾನ್: 10,000 ರೂ. ನಗದು + ರೂ.15,000 ವಿನಿಮಯ
  • ಕರ್ವ್: 20,000 ರೂ. ನಗದು + ರೂ.20,000 ವಿನಿಮಯ
  • ಹ್ಯಾರಿಯರ್ (ಫಿಯರ್‌ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್): 25,000 ರೂ. ನಗದು + ರೂ.25,000 ವಿನಿಮಯ
  • ಸಫಾರಿ (ಸಾಧಿಸಿದ ಎಕ್ಸ್): 25,000 ರೂ. ನಗದು + ರೂ.25,000 ವಿನಿಮಯ

ಕಿಯಾ ದೀಪಾವಳಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು​ ಹೀಗಿವೆ:

  1. ಸೋನೆಟ್​: 10,000 ರೂ. ನಗದು​ + ರೂ.20,000 ವಿನಿಮಯ​ + ರೂ.15,000 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ​
  2. ಸೆಲ್ಟೋಸ್​: 30,000 ರೂ. ನಗದು + ರೂ.30,000 ವಿನಿಮಯ + ರೂ.15,000 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ
  3. ಸೈರೋಸ್​: 35,000 ರೂ. ನಗದು​ + ರೂ.30,000 ವಿನಿಮಯ + ರೂ.15,000 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ
  4. ಕರೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಾವಿಸ್​: 30,000 ರೂ. ನಗದು​ + ರೂ.20,000 ವಿನಿಮಯ + ರೂ.15,000 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ
  5. ಕಾರ್ನಿವಲ್​: 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. + ರೂ.15,000 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ

ಹೋಂಡಾ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಯಯಾತಿಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ; ಹೋಂಡಾ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಗದು, ವಿನಿಮಯ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ನಿಷ್ಠೆ, ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

  • ಅಮೇಜ್ 3ನೇ ಜನರೇಷನ್: 67,000 ರೂ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
  • ಎಲಿವೇಟ್ MT: 1.32 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ (ನಗದು, ವಿನಿಮಯ, ಲಾಯಲ್ಟಿ, ಹೋಂಡಾ-ಟು-ಹೋಂಡಾ ವಿನಿಮಯ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರಕಲಿವೆ)
  • ಸಿಟಿ EHEV ಹೈಬ್ರಿಡ್: 7 ವರ್ಷಗಳ ಖಾತರಿ
  • ರೆನಾಲ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು
  • ಕ್ವಿಡ್: ರೂ. 35,000 ರಿಯಾಯಿತಿ (ರೂ. 20,000 ನಗದು + ವಿನಿಮಯ ರೂ. 15,000 + ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೂ. 10,000)
  • ಕೈಗರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್: ರೂ. 45,000 ರಿಯಾಯಿತಿ (ರೂ. 15,000 ವಿನಿಮಯ ರೂ. 35,000 + ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೂ. 10,000)
  • ಕೈಗರ್ ಪ್ರಿ-ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್: ರೂ. 80,000 ರಿಯಾಯಿತಿ (ರೂ. 35,000 ನಗದು + ವಿನಿಮಯ ರೂ. 35,000 + ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್‌ಪೇಜ್ ರೂ. 35,000, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೂ. 10,000)
  • ಟ್ರೈಬರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್: ರೂ. 45,000 ರಿಯಾಯಿತಿ (ರೂ. 15,000 ವಿನಿಮಯ ರೂ. 35,000 + ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೂ. 10,000)
  • ಟ್ರೈಬರ್ ಪ್ರಿ-ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್: ರೂ. 75,000 ರಿಯಾಯಿತಿ (ರೂ. 30,000 ನಗದು + ವಿನಿಮಯ ರೂ. 35,000 + ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್‌ಪೇಜ್ ರೂ.35,000, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೂ.10,000)

ಹುಂಡೈ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವು:

  1. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐ10 ನಿಯೋಸ್: ರೂ.25,000 (ಪೆಟ್ರೋಲ್)/ ರೂ.30,000 (ಸಿಎನ್‌ಜಿ) + ರೂ.25,000 ವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ + ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ರೂ.5,000
  2. ಔರಾ: ರೂ.15,000 ನಗದು + ರೂ.10,000 ವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ + ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ರೂ.5,000
  3. ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್: ರೂ.25,000 ವರೆಗೆ (ನಾನ್-ಪ್ರೊ ಪ್ಯಾಕ್)/ ರೂ.20,000 (ಪ್ರೊ ಪ್ಯಾಕ್) + ರೂ.20,000 ವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ
  4. i20: ರೂ.25,000 ವರೆಗೆ (MT)/ ರೂ.20,000 (IVT) + ರೂ.25,000 ವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ
  5. ವರ್ನಾ: ರೂ.20,000 ನಗದು + ರೂ.20,000 ವಿನಿಮಯ + ರೂ.10,000 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ
  6. ಕ್ರೆಟಾ: ರೂ.5,000 ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್
  7. ಅಲ್ಕಾಜರ್: ರೂ.30,000 ನಗದು + ರೂ.30,000 ವಿನಿಮಯ
  8. ಟಕ್ಸನ್: ರೂ.30,000 ನಗದು + ರೂ.60,000 ವಿನಿಮಯ
  9. ಐಯೋನಿಕ್ 5 (MY2025): ರೂ.7 ಲಕ್ಷ

