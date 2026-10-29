ದೀಪಾವಳಿ 2026ರ ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್: ಷೇರು ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ? ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ 10 ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುಗಳಿವು!
DIWALI STOCK PICKS 2026: ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಪ್ರತಿವರ್ಷ 'ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್' ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
Published : October 29, 2026 at 7:36 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ PL ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ (PL Capital) ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ 10 ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಷೇರುಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಷೇರಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆಲೆ (Target Price) ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ (Stop Loss) ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ.
|ಷೇರುಗಳು
|ಟಾರ್ಗೆಟ್
|ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್
|ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್
|Rs 9,800–Rs 10,400
|Rs 7,000
|ಡಿಎಲ್ಎಫ್
|Rs 860–960
|Rs 570
|GE ವೆರ್ನೋವಾ
|Rs 5,100–Rs 5,450
|Rs 3,400
|HBL ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
|Rs 1,000–Rs 1,080
|Rs 670
|ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್
|Rs 1,290–Rs 1,360
|Rs 900
|ಮರೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್
|Rs 520–560
|Rs 355
|ಶಿಲ್ಪಾ ಮೆಡಿಕೆರ್
|Rs 1,230–Rs 1,335
|Rs 765
|ಶಿರ್ಮಾ SGS
|Rs 1,970–2,120
|Rs 1,290
|TARIL
|Rs 385–440
|Rs 260
|TD ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್
|Rs 870–940
|Rs 580
ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ:
ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ (Target Price): ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ.
ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ (Stop Loss): ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೆ ಸಂಭವನೀಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರ್ಗಮಿಸಬಹುದಾದ ಬೆಲೆಯ ನಿಗದಿತ ಮಟ್ಟ.
ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ 2026 (Muhurat Trading)
ದಿನಾಂಕ: ನವೆಂಬರ್ 08, 2026 (ಭಾನುವಾರ)
ಸಮಯ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:20 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 3:30 ರವರೆಗೆ
ವಿಶೇಷತೆ: ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಪ್ರತಿವರ್ಷ 'ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್' ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದ (ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷ) ಶುಭಾರಂಭದ ಕುರುಹಾಗಿ ಈ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎನ್ಎಸ್ಇ (NSE) ಷೇರಿನ ಮೇಲೆ ಜೆಫರೀಸ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂದಾಜು
ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೆಫರೀಸ್ (Jefferies) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ (NSE) ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಆದಾಯ ಬೆಂಬಲ: ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, FY27 ರಿಂದ FY29 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಸ್ಇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆದಾಯವು ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು (CAGR) ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ FY30 ರ ವೇಳೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಗಳಿಕೆ (EPS): FY26 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹42.57 ಇದ್ದ ಗಳಿಕೆ (EPS) FY29 ರ ವೇಳೆಗೆ ₹62.08 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆಲೆ: ಜೆಫರೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು NSE ಷೇರು ಬೆಲೆಗೆ ₹2,085 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆದಾಯದ ಅಂದಾಜು (ಜೆಫರೀಸ್ ವರದಿ):
FY26: ₹1,66,013 ಕೋಟಿ
FY27: ₹1,73,929 ಕೋಟಿ
FY28: ₹1,98,442 ಕೋಟಿ
FY29: ₹2,30,294 ಕೋಟಿ
ರಾಡಿಕೊ ಖೈತಾನ್ (Radico Khaitan) ಷೇರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:
ಫಲಿತಾಂಶ: 2027ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (Q2FY27) ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ, ರಾಡಿಕೊ ಖೈತಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದಾಯ, EBITDA ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಶಿಫಾರಸು: ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ, ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ 'ಖರೀದಿ' (Buy) ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಟಾರ್ಗೆಟ್: ರಾಡಿಕೊ ಖೈತಾನ್ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ₹5,200 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಜೆಫರೀಸ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
(ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಇದು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಶಿಫಾರಸುಗಳು, ಇದು ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. )
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