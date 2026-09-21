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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ?

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Decreased gold and silver prices - how much in Telangana, AP on September 21?
ಚಿನ್ನ -ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ (Getty Image)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 21, 2026 at 4:08 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್/ ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ₹15,568 ಹಾಗೂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ (91.6% ಶುದ್ಧತೆ) ₹14,270 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ (ಶೇ75ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆ) ₹11,676 ರಷ್ಟಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ದರವು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್​ಗೆ 4,367ಡಾಲರ್​ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,55,000 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಸೋಮವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಅದು 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 2,50,000ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತತ್‌ಕ್ಷಣದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 66 ಡಾಲರ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಗೆ?: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಆಮದು ವೆಚ್ಚಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು, ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಆಮದಿನ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಮದು ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಲಭ್ಯತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು..

ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ, ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಂದೇ ತೂಕದ ಎರಡು ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.

ವಜ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನೂ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ 22 ಅಥವಾ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ದರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸದೇ, ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ, ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ; ಬಂಗಾರದ ಹಾಲ್​ಮಾರ್ಕಿಂಗ್​ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ

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