ನ.18 ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಐಪಿಒ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗೆ ಆರಂಭ: ರೇಜರ್ಪೇ, ಸೆಂಬ್ಕಾರ್ಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಐಪಿಒ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಸೆಬಿ ಅನುಮತಿ
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಐಪಿಒ ನವೆಂಬರ್ 18 ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರೇಜರ್ಪೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಬ್ಕಾರ್ಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಗಳಿಗೆ ಐಪಿಒ ಬಿಡುಗಡೆ ಸೆಬಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 1:32 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರೇಜರ್ಪೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಬ್ಕಾರ್ಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು (ಐಪಿಒ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೆಬಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಐಪಿಒ ನವೆಂಬರ್ 18, 2026 ರಂದು ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಐಪಿಒ: ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತನ್ನ ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ 456 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರಿಗೆ 259 - 272 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ 4,438 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಐಪಿಒ ನವೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆಯು 355 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಹೊಸ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು 101 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕೊಡುಗೆ (OFS) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸ್ಯಾಫೈರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಈ ಐಪಿಒದಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಬಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಸ್ವಾಧೀನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ 1994 ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಕೃಷಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೈವಿಕ - ಉತ್ತೇಜಕಗಳು, ಜೈವಿಕ - ರಕ್ಷಕಗಳು, ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು, ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಸ್ಯನಾಶಕಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬಿಎಸ್ಇ ಮತ್ತು (ಎನ್ಎಸ್ಇ) ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರೇಜರ್ಪೇ ಐಪಿಒ: ರೇಜರ್ಪೇ ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಒಗಾಗಿ ಗೌಪ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸೆಬಿಗೆ ಕರಡು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಯ ಗಾತ್ರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿತರಣೆಯ ಗಾತ್ರವು 5,000 - 6,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಇದೆ.
ರೇಜರ್ಪೇ ಅನ್ನು ಹರ್ಷಿಲ್ ಮಾಥುರ್ ಮತ್ತು ಶಶಾಂಕ್ ಕುಮಾರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಪಾವತಿಗಳು, ವೇತನದಾರರ ಪಟ್ಟಿ, ಸಾಲ ನೀಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದು 2020 ರಲ್ಲಿ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳು, ಪಾವತಿಗಳು, ವೇತನದಾರರ ಪಟ್ಟಿ, ನಗದು ಹರಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಗೆ ಪೀಕ್ ಎಕ್ಸ್ವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಜಿಐಸಿ, ಟೈಗರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್, ರಿಬ್ಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲೋನ್ ಪೈನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಲ್ಕಿಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ.
ಸೆಂಬ್ಕಾರ್ಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಐಪಿಒ: ಸೆಂಬ್ಕಾರ್ಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 3,750 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಐಪಿಒ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೆಬಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ಕರಡು ರೆಡ್ ಹೆರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಐಪಿಒ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ-ಮಾರಾಟ (OFS) ಅಂಶವಿಲ್ಲದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಐಪಿಒ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲವು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೆಂಬ್ಕಾರ್ಪ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವತಂತ್ರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 13 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 3.60 ಜಿಡಬ್ಲ್ಯೂನಷ್ಟಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 4.04 ಜಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ 2.61 GW ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು 1,433 MWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (BESS) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್-ಬೆಂಬಲಿತ, ರೌಂಡ್-ದಿ-ಕ್ಲಾಕ್ (RTC) ಮತ್ತು ಫರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಬಲ್ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ (FDRE) ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೆಂಬ್ಕಾರ್ಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ಫ್ರಾವನ್ನು ಸೆಂಬ್ಕಾರ್ಪ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಬ್ಕಾರ್ಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ.
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