ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆ; ಕುಸಿದ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ, ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ
US IRAN TALKS: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ
By PTI
Published : October 29, 2026 at 3:44 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭ, ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಅಪಾಯಗಳು ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದವು. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 167 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 9,631 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಅಪಾಯಗಳು ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದವು.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ, ನವೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 167 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಥವಾ 1.70ರಷ್ಟು ಇಳಿದು 9,631 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಸರಕುಗಳ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 70 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 1 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 9,619 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಇರಾನ್ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸೆನ್ ರೆಜಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿವರವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮುಂದಿಡುವ ಬದಲು ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹಾಗೂ ಹೌತಿ ಪಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ನೌಕೆಗಳಿಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಅಪಾಯಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 102 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,43,807 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ MCXನಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 102 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಥವಾ 0.07 ಶೇಕಡಾ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,43,807 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 673 ರೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,93,652 ರೂಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ 673 ರೂ ಕುಸಿದು, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,93,652 ರೂಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
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