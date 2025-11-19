AI ರೇಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್: ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಸ್ಕ್: ಕಾಪಿಕ್ಯಾಟ್ ಎಂದು ಟೀಕೆ
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ರೇಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ AI ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ, ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಕಾಪಿಕ್ಯಾಟ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಮೀತಿಯಸ್' ಎಂಬ ಹೊಸ AI ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದರ ಸಹ - ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ AI ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಜೋಸ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಕಾಪಿಕ್ಯಾಟ್ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವೇನಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಪಿಕ್ಯಾಟ್ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೀಮಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆಗಲೂ ಅವರು ಕಾಪಿಕ್ಯಾಟ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಕಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಝೂಕ್ಸ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಇಂತಹುದೇ ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಈ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಮಸ್ಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಎಐ ಈಗಾಗಲೇ 'ಗ್ರೋಕ್' ಮಾದರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಓಪನ್ ಎಐ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಮೀತಿಯಸ್' ನೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸಹ - ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಮೀತಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಜಿ ಗೂಗಲ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ವೆರಿಲಿ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಸೈಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಕ್ ಬಜಾಜ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಐ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ $6.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಈಗಾಗಲೇ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಓಪನ್ಎಐ, ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಜ್ಞರು ಸಹ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
