'ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತು, ಆಭರಣಗಳಿಗಿನ್ನು BIS ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್, HUID ಕಡ್ಡಾಯ'
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು (HUID) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : December 5, 2025 at 8:14 AM IST
ನವದೆಹಲಿ/ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು BIS (Bureau of Indian Standards) ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು HUID (Hallmark Unique Identification) ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಸಚಿವರು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. BIS ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತು, ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ HUID ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ 17.35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳು HUID ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿವೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ನಂತರವೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡಲೆಂದು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧತೆ ತೋರಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ BIS ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈವರೆಗಿದ್ದ 5 ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು 7ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಈ ಮಾನದಂಡವು ಒಟ್ಟು 7 ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 958 ಮತ್ತು 999 ಎರಡು ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 800, 835, 925, 958 (ಹೊಸ), 970, 990 ಮತ್ತು 999(ಹೊಸ) ಶ್ರೇಣಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕರು ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ HUID ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ಆಭರಣದ ಪ್ರಕಾರ (ಉಂಗುರ, ಕಾಲುಂಗರ, ಚೈನ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ವಿವರ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರದ ವಿವರವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ HUID ಎಂದರೇನು?:
- ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು (HUID) ಎಂಬುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಆರು-ಅಂಕಿಯ ಆಲ್ಫಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕೋಡ್.
- 2021ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ (BIS) ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
- HUID ಮೂಲಕ ಆಭರಣಗಳ (ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ) ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- HUID ಅನ್ನು BIS ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ದರ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಜೂನ್ 2021ರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭಣಕ್ಕೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
