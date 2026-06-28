ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದರ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ: ದಾಸ್ತಾನು ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ₹6 ರಿಂದ ₹16 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿ!
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆ. ಬೆಳೆ ಕುಂಠಿತ, ದಾಸ್ತಾನು ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ನೇಪಾಳ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತ.
Published : June 28, 2026 at 2:03 PM IST
ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ರಾಜ್ಯದ ಹಡೌತಿ ವಿಭಾಗವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಟಾದ ಭಾಮಾಶಾ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆವಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಲೆ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ ಒಂದೆಡೆ ಕೃಷಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ರೈತರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಹ ತಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 6 ಸಾವಿರದಿಂದ 16 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿದೇಶ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತುಸು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೋಟಾ ಭಾಮಾಶಾ ಮಂಡಿಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಜೈನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಚೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹರೀಶ್ ವಿಜಯವರ್ಗಿಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದು ಹಡೌತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 200 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭಾರತೀಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮಾಚಲ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ನಂದ್ವಾನ ಅವರು ವಿವರಿಸುವಂತೆ, ಚೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಡೌತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಷ್ಟೇನೂ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ; ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಡೌತಿಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅದರ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಕೋಟಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲದಿಂದಲೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗಿಂತ ಕೆಜಿಗೆ 10 ರಿಂದ 20 ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ: ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಿಳುಪಿನ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 6 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 16 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇವೆ. ಮುರಿದ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 6,000 ರಿಂದ 8,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ: ಭಾಮಾಶಾ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 7,000 ರಿಂದ 8,000 ಚೀಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 3,500 ರಿಂದ 4,000 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 12,000 ರಿಂದ 13,000 ಚೀಲಗಳು (ಸುಮಾರು 6,000 ರಿಂದ 6,500 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾರಣ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಾಸ್ತಾನಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರ್ತಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಹ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಫ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಥಗಿತ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಣೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ನೇಪಾಳದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಈ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚೀನಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರ್ತಕ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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