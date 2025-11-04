ETV Bharat / business

ಹಿಂದೂಜಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಹಿಂದೂಜಾ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಧನ

ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಹಿಂದೂಜಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಪರಮಾನಂದ ಹಿಂದೂಜಾ (85) ಅವರು ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮೃತರು ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ, ಪುತ್ರರಾದ ಸಂಜಯ್, ಧೀರಜ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ರೀಟಾ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಜಿಪಿ' ಎಂದೇ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಪಿ.ಹಿಂದೂಜಾ ಅವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಂಡನ್‌ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಹಿಂದೂಜಾ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನವರಾದ ಗೋಪಿಚಂದ್, 2023ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಶ್ರೀಚಂದ್ ಅವರ ಮರಣಾ ನಂತರ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಹಿಂದೂಜಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಗೋಪಿಚಂದ್ ಹಿಂದೂಜಾ 1959ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಇಂಡೋ-ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಹಿಂದೂಜಾ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.

ಹಿಂದೂಜಾ ಗ್ರೂಪ್ 48 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು, ಇಂಧನ, ಆಟೋಮೋಟಿವ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಸ್ವಾಧೀನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಿತ್ತು.

ಬಾಂಬೆಯ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಗೋಪಿಚಂದ್, ವೆಸ್ಟ್‌ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕಾನೂನು ಹಾಗು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಯುಗಾಂತ್ಯ- ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕಂಬನಿ: ಜಿ.ಪಿ.ಹಿಂದೂಜಾ ಅವರು ಸಮುದಾಯದ ಹಿತೈಷಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನ ಒಂದು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಯ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರಾದ ಲಾರ್ಡ್ ರಾಮಿ ರೇಂಜರ್ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿ.ಪಿ.ಹಿಂದೂಜಾ ಅವರು ಭಾರತ-ಯುಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿಕಟ ಪ್ರತಿಪಾದಕರೆಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ವರ್ಷದ 'ಸಂಡೇ ಟೈಮ್ಸ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಟ್ಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಜಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷವೂ 35.3 ಶತಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಸಂತಾಪ: ಹಿಂದೂಜಾ ಗ್ರೂಪ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಾರ್ಶನಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಹಿಂದೂಜಾ ಅವರ ನಿಧನ ವಾರ್ತೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕುರಿತ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಗೋಪಿಚಂದ್ ಹಿಂದೂಜಾ ಅವರ ಸಮಗ್ರತೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಹಾಗು ಸೇವೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

