ETV Bharat / business

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತು ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಜೆಟ್ ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತು ಸುಂಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 31, 2026 at 10:16 AM IST

|

Updated : May 31, 2026 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನ (ಎಟಿಎಫ್)ದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಫ್ತು ಸುಂಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 1.5 ರೂ., ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಲೀಗೆ 13.5 ಮತ್ತು ಎಟಿಎಫ್ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತು ಸುಂಕವನ್ನು ಲೀಗೆ 9.5 ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕೊನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮೇ 16ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಫ್‌ನ ಸರಾಸರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದೇಶೀಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ರಫ್ತು ಸುಂಕಗಳನ್ನು (ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ/ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೆಸ್) ಮಾರ್ಚ್ 27ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುಂದಿನ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಸುಂಕದ ದರ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 1.5 ರೂ, ಡೀಸೆಲ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 13.5 ರೂ ಮತ್ತು ATF ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 9.5 ರೂ (SAED ಮಾತ್ರ) ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಈಗಿರುವ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ SAED/RIC ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ರಫ್ತು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ-ಕೇಂದ್ರ: ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇಂಧನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ, ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್​ ದಾಸ್ತಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು, ಅನಧಿಕೃತ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್​, ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ; ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ: ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸೂಚನೆ

Last Updated : May 31, 2026 at 10:31 AM IST

TAGGED:

PETROL
DIESEL
WEST ASIA CRISIS
CENTRE GOVT
CENTRE CUTS EXPORT DUTIES FUEL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.