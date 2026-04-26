10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ! ಈ ಮನಿ ಮಂತ್ರ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸು
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಶಿಸ್ತಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕು.
Published : April 26, 2026 at 5:09 PM IST
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಜೀವಮಾನದ ಕನಸು. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಶಿಸ್ತಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕು.
ಲೆಕ್ಕ ಸರಳ: ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೊತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಎಸಐಪಿ)ಯ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 50,000 ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ರಿಟರ್ನ್ ಶೇ.12 ಆಗಿದ್ದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 45,000 ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಲಾಭವಿದ್ದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 41,000 ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.
- ಶೇ.16ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದ್ದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 37,000 ರೂ ಹೂಡಬೇಕು.
ಈ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವೇ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹಂಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಹಾಗಾದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?: ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಷೇರುಗಳ ಸುತ್ತವೇ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವೆಂಬಂತೆ ಎರಡಂಕಿಯ ಆದಾಯ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವು ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ನೈಜ ಆದಾಯವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಸವೆಸುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಹೊಂದಿವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಹೇಗಿರಬೇಕು?: 1 ಕೋಟಿ ರೂ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೀವು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು:
ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು - ಶೇ.50: ಈ ನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು - ಶೇ.25: ಈ ನಿಧಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂಚಲತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೀಡಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿವೆ.
ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು- ಶೇ.25: ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಸಮತೋಲಿತ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಥಿರತೆ ಮುಖ್ಯ: ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ದರ ಮಾತ್ರ ಸಾಕೆಂಬುದು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. 1 ಕೋಟಿ ರೂ ತಲುಪುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲ 5ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಪಸ್ನ ಬಹುಪಾಲು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆದಾಯ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸಂಯುಕ್ತದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಶುರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಆತಂಕಗೊಂಡು ನೀವು SIPಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಹಳಿ ತಪ್ಪಬಹುದು.
ಹಾಗಂತ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ SIP ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇ.5ರಿಂದ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಧಾನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
SIP ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಯೋಗ್ಯ. SIP ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದು ಏರಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಸರಾಸರಿ ತತ್ವದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕುಸಿತ ಅನುಭವಿಸುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಆ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣ SIP ಮೂಲಕ ಕ್ರಮೇಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ SIP ಹೂಡಿಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
