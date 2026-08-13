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ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು Vs ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ UP ಎಷ್ಟು ಮುಂದಿದೆ?

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಸಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಬಹುದೇ? ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಲೇ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬುದು ಈಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

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ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು Vs ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ UP ಎಷ್ಟು ಮುಂದಿದೆ? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2026 at 10:57 AM IST

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ಲಕ್ನೋ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಲಕ್ನೋದ ವಿವಿಐಪಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಮಿಟ್‌ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈನ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ವರೆಗೆ, ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗುವ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್‌ರ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದೇಶದ ನಂಬರ್-1 ಆರ್ಥಿಕ ಪವರ್‌ಹೌಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ 39.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ GSDPಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ‘ಆರ್ಥಿಕ ಎಂಜಿನ್’ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್-ತಮಿಳುನಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಗಳ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ತೇಲ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯುಪಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಕೇರಳದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿಯಬೇಕಾ ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವೇಗ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಈಗ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 2026-27ರಲ್ಲಿ 9.12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್, ಸುಮಾರು 39.76 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಂದಾಜು GSDP ಹೊಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಯುಪಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಸಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಬಹುದೇ? ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಲೇ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬುದು ಈಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಜೆಟ್‌ನ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗಿನ ಹೋಲಿಕೆ

ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್‌ಓಡಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಕೆ. ಅಗ್ರವಾಲ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, 2026-27ಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು GSDP ಸುಮಾರು 39.76 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಆರ್ಥಿಕ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಯುಪಿ ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ GDPಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಲು ಸುಮಾರು 9.1 ಶೇಕಡಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2026-27ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು 9,12,696 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆ

ರಾಜ್ಯ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಸುಮಾರು 1,18,481 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ GSDPಯ ಸುಮಾರು 2.98 ಶೇಕಡಾ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಗದಿತ ಹಣಕಾಸು ಮಿತಿಯೊಳಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯುಪಿಯ ಮುಂದೆ ಒಂದೆಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಣ ಹೂಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹಣಕಾಸು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸವಾಲೂ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮುಂದಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ 2025-26ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ GSDP 51,00,597 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 51 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನೈಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ 7.9 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು ನಾಮಮಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ 10.4 ಶೇಕಡಾ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಆ ಅಂತರವನ್ನು ಯುಪಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಹಣಕಾಸು ವಲಯ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಫಾರ್ಮಾ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಐಟಿ, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ದೊಡ್ಡ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕಬಲದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ತಲಾ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಿದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮಾದರಿ ಯುಪಿಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಬಂದರು ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮ, ರಫ್ತು, ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್, ಫಾರ್ಮಾ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸುಲಭತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನ 2026-27 ಬಜೆಟ್‌ನ ಗಾತ್ರ 4,08,053 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ: ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 1,57,358 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ GDPಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. 2000-01ರಿಂದ 2025-26ರ ನಡುವೆ ಅದರ ಕೊಡುಗೆ 5.1 ಶೇಕಡಾದಿಂದ 8.3 ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನ ಬಜೆಟ್ ಯುಪಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಬಜೆಟ್‌ನ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುಜರಾತ್ ತನ್ನ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಬಂದರು, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯಂತಹ ಬಲವಾದ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ, ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಎರಡನ್ನೂ ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಜಾಲ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ; ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ತನ್ನ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು 25 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೋಲಿ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು 2023ರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಮಿಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ GIS-2023ರಲ್ಲಿ 22 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ನಾನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಪಾಠ: ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 14 ಸಾವಿರ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅಂದಾಜು 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 33.50 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು MoU ಆಗುವುದು ಮೊದಲ ಹಂತ. MoU ನಂತರ ಭೂಮಿ, ಅನುಮತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣಕಾಸು, ವಿದ್ಯುತ್, ಪರಿಸರ ಮಂಜೂರಾತಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಂತಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ 35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ 35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೈಜ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ MSME ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ನೈಜ ಮಾಪಕವೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್, ಲೆದರ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ 2026-27 ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ಸುಮಾರು 3.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ. ರೋಲಿ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯ: ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಂತ ಆದಾಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಸುಮಾರು 74.67 ಶೇಕಡಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆ ತರುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು, MSME ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್‌ಗಳೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತೆ. ಕೇರಳದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಯುಪಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.

ODOP ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಣತಿಯ ಏಕೀಕರಣ: ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲಾಭ ಸಮಾಜದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಕೆ. ಅಗ್ರವಾಲ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಪಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಅದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೂ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬಳಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ದೊಡ್ಡ ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವಿಶಾಲ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ-NCRದಿಂದ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ಹಾಗೂ ಬುಂದೇಲ್‌ಖಂಡದವರೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಯುಪಿಯ ಗಾತ್ರವೇ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು.

ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ: ನೋಯ್ಡಾ-ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು MSME ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು. 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ GDP ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆದರೂ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಕ್ನೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಯುಪಿಯ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿಜೇತ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಆತುರದ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಮಾರು 51 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ನಡುವೆಯೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಲವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೆ.

ಗುರಿಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು: ಕೇರಳ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಯ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ದಾಖಲೆ ಬಜೆಟ್, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ, ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತಗಳು. ಆದರೆ, 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆ. ಅದು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಚಾಲನೆಯಾಗಬೇಕು, MSME ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು, ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಂಚಲ-ಬುಂದೇಲ್‌ಖಂಡದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವೇಗಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯುಪಿಯ ಮುಂದಿರುವ ನೈಜ ಸವಾಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸವಾಲು ಇರುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲಾಭ ಲಕ್ನೋ, ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗೆ, ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಲಕ್ನೋದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ.

ಕೇವಲ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದಲ್ಲ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗುವ ಕನಸು ಈಗ ಕಾಗದದ ಮೇಲಿನ ಹಾರಾಟದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲ. 39.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಂದಾಜು GSDP ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯ ಜಾಲವು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸುಲಭತೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ‘ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್’ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಿಂದ ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕೇವಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಪವರ್‌ಹೌಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೈಜ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಯುಪಿಯ ಉದ್ಯಮಗಳ ಹಿಡಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರ ಕೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲಾಭ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಾಮಗಳವರೆಗೂ ತಲುಪಬೇಕು. ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಈಗ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.

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