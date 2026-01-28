ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ; ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಸಲಹೆ
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಅಗಾಧ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಯ ಎಂದು ರಾಜನ್ ಹೇಳಿದರು
By PTI
Published : January 28, 2026 at 4:25 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಸಲು ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐನ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಬುಧವಾರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಟಿಐಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತವು ಮೊದಲು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗುತ್ತೆವೋ ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಕೆಲಸದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಾಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದು, ಅಸ್ಥಿರ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಯಲ್ಲಿನ ಅಗಾಧ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಯ ಎಂದು ರಾಜನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಡುವ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾಯವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದದ್ದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರರಿಗೆ ಪೂರೈಸಬಹುದಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚಲ್ಲಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಕಾಗೋ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಡುಸಾಕ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ರಾಜನ್, ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ ಭಾರತವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಸುಂಕ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜನ್ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನೇಪಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ದೇಶೀಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಥಾನೀಕರಣದ ಯಾವ ಮಿಶ್ರಣವು ಭಾರತವು ಈ ಹೊಡೆತದಿಂದ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದರು.
ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ: 1990ರ ದಶಕದಿಂದ 2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದವರೆಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಾಜನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರಾಜನ್, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದೆರಡು ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು. ನಮಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ನೀತಿಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅವಕಾಶ, ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆರ್ ಬಿಐನ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು ಚೀನಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ವಿವಾದವಿದೆ. ಭಾರತವು ಮುಂದೆ ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುರೋಪ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೆನಡಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ರಾಜನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭಾರತವು ತಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದಾದ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಜನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಭಾರತವು ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಸುಂಕವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳು 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಕಂಡಂತೆ, ಭಾರತವು ಶೇ. 8-9 ರಷ್ಟು ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಚೀನಾ ಬೆಳೆದ ಆ ಅನಿಶ್ಚಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬೆಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಚಿಂತಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರಾಜನ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರವೂ ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರವು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮರುಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಭಾರತವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜನ್ ಇದೇ ವೇಳೆ, ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ವಸತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ವಸತಿ ಇಲ್ಲದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಡ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ದಿಢೀರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
