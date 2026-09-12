ಡಾಲರ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕರೆನ್ಸಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಡೆ: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಿದು!
ಡಾಲರ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕರೆನ್ಸಿ ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿಲುವು ಏನು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಧೋರಣೆ ತಳೆಯಲಾಗಿದೆ.
Published : September 12, 2026 at 1:35 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಡಾಲರ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಸ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ಸಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗದಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಗವರ್ನರ್ಗಳ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಹೊರಬಿದ್ದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ನಿಲುವು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ಡಾಲರ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ತಳೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ, ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ನಾಯಕರ ಅಭಿಮತವೇನು?: ಆದರೆ, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಫೋರಂನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, 'ಡಿ-ಡಾಲರೈಸೇಶನ್' (ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ) ವಿಷಯವು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಾಲರ್ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೇರವಾದ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಫೋರಂನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಜಾಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಆಘಾತಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.
"ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಆಘಾತಗಳಿಗೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೇ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವಹಿವಾಟು ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಗತ್ಯ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇರಾನ್, ರಷ್ಯಾ ನೇರ ನುಡಿ: ಶೃಂಗಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಲ್ಲವು. ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 'ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್' (NDB) ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅದರ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಮೆರಿಕದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಅವಲಂಬನೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನೂ, ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಸಂದೇಶವೂ ನಿಖರವಾಗಿತ್ತು. ಏಕರೂಪದ ಕರೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೊಸ, ಸುಸ್ಥಿರ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
"ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಮಾರ್ಗಗಳ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು BRICS ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ವಸಾಹತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ಗಳ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ನಿಲುವೇನು?: ಭಾರತವು ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ವೇಳೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
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