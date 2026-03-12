ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ: ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $100 ತಲುಪಿದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ
ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಛಾತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ.9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
Published : March 12, 2026 at 1:38 PM IST
ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್(ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 100 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿತು.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ವಿಧಿಸಿದ ದಿಗ್ಬಂಧನದಿಂದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಚ್ಛಾತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ.9ರಷ್ಟು ಏರಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಚ್ಛಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 95 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 12 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶುರುವಾದ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಯುದ್ದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣವೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಗಲ್ಫ್ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ತೈಲದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕಿರಿದಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಧವಾರ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮುಂದಿನ ವಾರ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 172 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ (ಕೆನಡಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ, ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್) ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ದರಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದ ಯುದ್ದ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
